NagelteknologNagelterapeut

S Prettify AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-08-25


Vi söker erfaren nagelteknolog
Vi letar efter en passionerad och erfaren nagelteknolog som vill bli en del av vårt team!

2025-08-25

Kvalifikationer
Erfarenhet av nagelvård och nagelförlängning, kunna arbeta självständigt

Känna till de senaste trenderna och teknikerna, med fokus på noggrannhet och kvalitet

God servicekänsla och kommunikationsförmåga, skapa en behaglig upplevelse för kunder

Ansvarsfull, ordningsam och en lagspelare

Vi erbjuder:
En trivsam och professionell arbetsmiljö

Konkurrenskraftig lön och provision

Utvecklingsmöjligheter och fortbildning

Ett vänligt och stöttande team

We are looking for an experienced nail technician
We are seeking a passionate and experienced nail technician to join our team!
Requirements:
Experience in nail care and nail extensions, able to work independently

Knowledge of the latest trends and techniques, with attention to detail and quality

Strong sense of customer service and communication skills, creating a pleasant experience for clients

Responsible, organized, and a team player

We offer:
A pleasant and professional work environment

Competitive salary and commission

Opportunities for growth and further training

A friendly and supportive team

You can also send a message or call to apply

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka
E-post: abc0736662289@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
S Prettify AB (org.nr 559400-8160)
Sankt Eriksgatan 99 (visa karta)
113 31  STOCKHOLM

Kontakt
selina guo
abc0736662289@gmail.com
0736662289

Jobbnummer
9475220

