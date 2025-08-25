NagelteknologNagelterapeut
2025-08-25
Vi söker erfaren nagelteknolog
Vi letar efter en passionerad och erfaren nagelteknolog som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Erfarenhet av nagelvård och nagelförlängning, kunna arbeta självständigt
Känna till de senaste trenderna och teknikerna, med fokus på noggrannhet och kvalitet
God servicekänsla och kommunikationsförmåga, skapa en behaglig upplevelse för kunder
Ansvarsfull, ordningsam och en lagspelare
Vi erbjuder:
En trivsam och professionell arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och provision
Utvecklingsmöjligheter och fortbildning
Ett vänligt och stöttande team
You can also send a message or call to apply
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka
E-post: abc0736662289@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S Prettify AB
Sankt Eriksgatan 99
113 31 STOCKHOLM
selina guo abc0736662289@gmail.com 0736662289
