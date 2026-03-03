Mystery Shopper, Göteborg

Killnoise Event AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-03-03


Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Killnoise Event AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Stenungsund, Borås eller i hela Sverige

Bli en del av vårt Mystery Shopper-team!
Arbetet går ut på att genomföra anonyma kontroller vid konserter och festivaler i syfte att säkerställa hög kvalitet och god service hos vår försäljningspersonal. Uppdragen är enkla men kräver noggrannhet och seriositet. Vi letar efter dig som är noggrann, strukturerad och bra med folk. Du tar ansvar, läser igenom instruktionerna innan uppdraget och ser till att allt blir gjort som det ska - i tid och enligt plan.

När du registrerar dig i vår databas blir du en del av vårt Mystery Shopper-team. Du får erbjudanden om uppdrag och väljer själv om du vill tacka ja eller nej vid varje tillfälle. Uppdragen sker oftast på kvällstid och tar vanligtvis 1-2 timmar inklusive rapportering. Ersättning utgår per uppdrag. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som har en annan sysselsättning och/eller studerar.

Skicka din ansökan till mysteryshopper@killnoise.com med ämnesraden: "Mystery Shopper, STHLM"

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om företaget
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com eller www.facebook.com/killnoise

http://www.killnoise.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: mysteryshopper@killnoise.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mystery Shopper, GBG".

Arbetsgivare
Killnoise Event AB (org.nr 559092-9872), http://www.killnoise.com
405 30  GÖTEBORG

Arbetsplats
Killnoise Göteborg

Jobbnummer
9773892

Prenumerera på jobb från Killnoise Event AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Killnoise Event AB: