Mystery Shopper, Göteborg

Bli en del av vårt Mystery Shopper-team!
Arbetet går ut på att genomföra anonyma kontroller vid konserter och festivaler i syfte att säkerställa hög kvalitet och god service hos vår försäljningspersonal. Uppdragen är enkla men kräver noggrannhet och seriositet. Vi letar efter dig som är noggrann, strukturerad och bra med folk. Du tar ansvar, läser igenom instruktionerna innan uppdraget och ser till att allt blir gjort som det ska - i tid och enligt plan.
När du registrerar dig i vår databas blir du en del av vårt Mystery Shopper-team. Du får erbjudanden om uppdrag och väljer själv om du vill tacka ja eller nej vid varje tillfälle. Uppdragen sker oftast på kvällstid och tar vanligtvis 1-2 timmar inklusive rapportering. Ersättning utgår per uppdrag. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som har en annan sysselsättning och/eller studerar.
Skicka din ansökan till mysteryshopper@killnoise.com
Skicka din ansökan till mysteryshopper@killnoise.com
med ämnesraden: "Mystery Shopper, STHLM"
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
