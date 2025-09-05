Musik- och teaterutvecklare

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kulturenheten
Kulturenheten är en del av kultur- och fritidsavdelningen som ingår i regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland.
Kulturenheten ansvarar för bland annat stödgivning, utvecklingsfrågor, ungkulturverksamhet, offentlig konst och kultur i skolan. Film på Gotland och konst och form på Gotland är också en del av kulturenheten. Totalt har enheten tolv medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som musik- och teaterutvecklare arbetar du i ett team av utvecklare som en del av Kulturenheten och Region Gotland och utåtriktat gentemot mot olika aktörer som verkar inom musik- och teaterlivet på Gotland.
I din roll ansvarar du för samordning och strategisk utveckling inom områdena, med att hålla i nätverk och föra dialog med olika intressenter om behov, möjligheter och utmaningar. Musik- och teaterlivet har många aktörer på Gotland; professionella utövare, semiprofessionella, amatörer, arrangörer och mottagare. Du deltar i beredning av stöd, genomför analys av området och utvecklar områdets infrastruktur med olika insatser. Du är en spindel i nätet, ibland arrangör och en viktig informationskanal för vad som händer inom området nationellt och lokalt. Du säkerställer att det görs årliga verksamhetsplaner och uppföljningar och är uppdaterad kring relevanta projekt- och verksamhetsmedel som finns att söka för området. Du är även delaktig i enhetens arbete med utåtriktade aktiviteter där det är möjligt.
För att trivas hos oss behöver du tycka om ett högt tempo med varierande uppgifter. I rollen behöver du vara drivande, självständig och tycka om att samarbeta för att nå uppsatta mål. Du bör ha ett intresse för utvecklingsarbete och tycka om att arbeta såväl utåtriktat som med administrativa och analytiska uppgifter. Du behöver ha god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Arbetet med utveckling inom musikområdet är en del av kultursamverkansmodellen och styrs bland annat av de nationella kulturpolitiska målen och Region Gotlands kulturplan.
Vem är du?
Vi ser att du har relevant högskole- eller universitetsutbildning kandidatexamen eller motsvarande.
Du behöver ha en god kunskap och förståelse för kultursektorn och musik- och teaterområdena och dess finansieringsmöjligheter. Erfarenheter från arbete inom musik och scenkonst och med projektledning och arrangörskap är meriterande. Det är önskvärt att du i tidigare roller arbetat med utvecklingsfrågor och har en god analysförmåga vilket gör att du på ett enkelt sätt kan omsätta analys till förslag på utveckling. Vi ser att du som person är driven, flexibel och har en god förmåga att nätverka och skapa sociala sammanhang samt förmåga att använda digitala verktyg för att nå nya målgrupper.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
