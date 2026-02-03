Museumvärd till Upplevelsemuseet och Framtidsmuseet
2026-02-03
Hej!
Vi söker just nu glada och serviceorienterade personer som vill arbeta på Upplevelsemuseet och Framtidsmuseet vid Globen i Stockholm. Båda museer har fokus på att besökaren ska få testa, känna, lukta och smaka istället för att bara få titta på saker.
Du behöver inte ha några förkunskaper, utan vi lär upp dig på plats. Det viktiga är att du är service minded och stresstålig. Tidigare jobb inom serviceyrken är meriterande, särskilt som servitör och liknande. Tekniskt kunnande är även meriterande för arbete på Framtidsmuseet. Du behöver vara flytande i svenska och prata åtminstone hyfsad engelska.
OBS. Jobbet har mycket lite med restaurangbiträde att göra. Kategorierna på arbetsförmedlingens hemsida är begränsade.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Utöver att introducera besökarna till museet förväntas du genomföra vissa aktiviteter tillsammans med dem. En av aktiviteterna är att plocka upp och låta besökarna hålla i en levande jättesnigel. Detta är en nödvändig del av arbetet som du behöver kunna klara av (det är dock inte så läskigt som det låter, sniglarna är väldigt snälla och man vänjer sig snabbt).
Arbetstider:
Just nu har vi personalbrist för sportlovet 23:e februari - 1:e mars. Men det finns möjlighet till fortsatt anställning därefter.
Under loven kan passen sträcka sig från 10 på morgonen till 19 på kvällen som senast.
När det inte är lov är arbetspassen på vardagar kl. 15.40 - 19.10. På lördagar kl. 10 - 17 och 11 - 17 på söndagar.Ersättning
Lönen är 132 kr i timmen på vardagar och 147 kr i timmen på helgen. Du får utöver det semesterersättning på 12 % som kan betalas ut direkt tillsammans med lönen om så önskas.Så ansöker du
Vänligen inkludera följande i din ansökan:
När kan du jobba under sportlovet vecka 9?
Hur mycket vill du jobba generellt? (Hur många vardagspass och hur mycket på helgen)
Var bor du? (Skriv område, inte adress).
Skriv någon rad om varför du tror att du är rätt för jobbet.
Bifoga ditt CV
Adress:
Vi finns på Arenaslingan 3, vid Globen i södra Stockholm.
OBS! Sista dag för ansökan redan 8:e februari. Då det är bråttom med förstärkning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: eric@upplevelsemuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Museipersonal". Arbetsgivare Stockholm VR Center AB
(org.nr 559214-0890), https://upplevelsemuseet.se
Arenavägen 57 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9721158