Museivärd med pedagogisk inriktning
Stiftelsen Upplandsmuseet / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Upplandsmuseet i Uppsala
Nu söker vi museivärd med pedagogisk inriktning för arbete i en publik verksamhet där kulturhistoria och värdskap står i centrum.
Om Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Upplandsmuseet har verksamhet i hela Uppsala län och driver Gamla Uppsala museum, Disagården och länsmuseet Upplandsmuseet. Vi är ett 50-tal medarbetare som arbetar för att Upplands kulturarv och kulturhistoria utforskas, bevaras och tillgängliggörs på sätt som bidrar till kunskap och nya perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Vi möter människor via våra verksamheter som utställningar, visningar, slöjd, arkeologi och kulturmiljö vilka förankras via våra forskare och bevaras i våra samlingar.
Om Upplandsmuseet
Upplandsmuseet är beläget centralt i Uppsala i Akademikvarnen vid Fyrisån, i nära anslutning till domkyrkan. Museet rymmer utställningar, reception och museibutik. Här visas fasta utställningar om länets historia och uppländsk forntid över 5 000 år, samt tillfälliga utställningar med olika tematiska inriktningar och både regionala och globala perspektiv. I organisationen ingår även friluftsmuseet Disagården och Gamla Uppsala Museum.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som museivärd med pedagogisk inriktning ingår arbete med att under helger och lov bemanna receptionen och möta besökare i museets utställningar. Arbetsuppgifterna omfattar visningar för olika målgrupper på svenska och engelska samt praktiskt arbete i samband med publika aktiviteter, såsom förberedelser och iordningställande av lokaler. I värdskapet ingår även arbete i reception och entrékassa.
Arbetsuppgifterna är varierade och förutsätter ett strukturerat arbetssätt, initiativförmåga och god ordning i det dagliga arbetet. Rollen innebär möten med både enskilda besökare och grupper i olika åldrar och ställer krav på trygghet i publik verksamhet. En stor del av museets besökare är barnfamiljer och skolgrupper, vilket innebär arbete i en miljö med barn och unga.
Museivärdar och museipedagoger ingår i en gemensam avdelning som arbetar vid samtliga museer inom Stiftelsen Upplandsmuseet och i hela Uppsala län.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
Minst gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete inom serviceyrke, inklusive kassahantering och bemötande
Vana att arbeta olika målgrupper
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Intresse för kulturhistoria
Meriterande
Erfarenhet av pedagogiskt arbete på museum eller inom skola
Pågående eller avslutad pedagogisk eller kulturhistorisk utbildning
Ytterligare språkkunskaperDina personliga egenskaper
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att arbeta i en periodvis intensiv miljö med många besökare. Arbetet förutsätter självständighet, god struktur, serviceinriktning samt förmåga att samarbeta och kommunicera väl i grupp. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Placeringsort är Uppsala. Tjänsterna innebär schemalagd arbetstid där helger, kvällar och skollov ingår.
Anställningsformen är särskild visstidsanställning löpande under året, varannan helg med start den 1 maj.
Frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Vilhelm Sundbom, avdelningschef Publik och lärandevilhelm.sundbom@upplandsmuseet.se
HR
Linn Erngren, HR-partnerlinn.erngren@upplandsmuseet.seFacklig kontakt
Marie Fagerlind, SACO - marie.fagerlind@upplandsmuseet.se
Gustav Brunzell, Vision - gustav.brunzell@upplandsmuseet.seSå ansöker du
Maila CV samt svar på nedanstående urvalsfrågor tillrekrytering@upplandsmuseet.se
Ansökan ska vara inskickad senast den 28 februari 2026.
Ange i ämnesraden: Museivärd Upplandsmuseet.
Urvalsfrågor
Besvara urvalsfrågorna i ansökan (max 1 A4-sida totalt).
1. Service och publik verksamhet
Beskriv din erfarenhet av arbete inom service eller annan publik verksamhet, inklusive bemötande av besökare eller kunder.
2. Arbete med grupper och pedagogiskt sammanhang
Ge exempel på hur du har arbetat med grupper i olika åldrar, exempelvis barn, ungdomar eller vuxna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@upplandsmuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Museivärd Upplandsmuseet". Arbetsgivare Stiftelsen Upplandsmuseet
S:t Eriks torg 10 (visa karta
)
753 10 UPPSALA Arbetsplats
Upplandsmuseet, Akademikvarnen Kontakt
Avdelningschef
Vilhelm Sundbom vilhelm.sundbom@upplandsmuseet.se 018169114 Jobbnummer
9729945