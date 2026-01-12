Museivärd Aktör
Linköpings kommun / Skådespelarjobb / Linköping Visa alla skådespelarjobb i Linköping
2026-01-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker aktörer till vår gatuteater under sommaraktiviteten Tidernas sommar - där historien blir levande. Tjänsten innebär att agera på gator och torg, dramatiserad vandring, luffarskola och dockteater. Arbetet innebär både att agera i lite längre förutbestämda scener, men också en hel del improvisation och värdskap. I Gamla Linköping kan du komma att agera som dräng, piga, luffare, Skolmamsell, stins, Handelsbodsföreståndare, torpare eller präst. Tidsepokerna spänner från 1814 till ca 1940-talet.
Arbetet utförs i tidsenliga kläder som tillhandahålls av museet.
Under en dag kommer du att agera både tillsammans med dina kollegor, men också på egen hand.
Din arbetsplats
Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer. Museet ingår i enheten Museer & kulturarv och har sin organisatoriska hemvist i Kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun.
Gamla Linköping gestaltar småstaden Linköping under perioden ca 1700- ca 1950. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum.
Vi söker nu nya medarbetare till friluftsmuseets högsäsong Tidernas sommar 2026. Under Tidernas sommar är arbetssättet präglat av levande historia, under devisen "Där historien blir levande", med ett rikt utbud av aktiviteter för barn och vuxna.
Anställningen är en säsongsanställning mellan 22/6 - 9/8 med en anställningsgrad på 60-65 % med schemalagd arbetstid även helger. I anställningen ingår obligatorisk och betald internutbildning den 4-5 maj samt repetitioner i slutet av maj och i början av juni.
Du som söker
Du har utbildning inom teater/drama eller dramapedagogik från högskola, folkhögskola eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du utbildning inom historia är det meriterande.
Erfarenhet av rollgestaltning, improvisation och skådespeleri eller historiskt återskapande är ett krav. Har du erfarenhet från museisektorn, historiskt återskapande, pedagogiskt arbete eller annan besöksnäring ser vi det som meriterande.
Vi uppskattar om du har ett intresse för historia och vi värdesätter dina språkkunskaper där goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav och andra språk är ett plus.
Vi söker dig som tycker om människor, har en utpräglad servicekänsla och vilja att göra besökarens vistelse till en fantastisk upplevelse oavsett gammal eller ung. Du har lätt för att anpassa ditt agerande beroende på vilken besökare du har framför dig eller efter vilken situation som uppstår.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: 2026-06-22
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2026-06-22-2026-08-09
Sysselsättningsgrad: 60-65 %
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 16240
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Museipedagog
Robin Holmlid robin.holmlid@linkoping.se 070-2917713 Jobbnummer
9677411