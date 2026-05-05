Museiassistent, inriktning digitalisering och hantering av objekt
2026-05-05
Intendenterna är en enhet inom ArkDes som från 1 januari 2026 är en del av myndigheten Moderna museet. Till enheten söker vi nu en museiassistens med kompetens inom digitalisering och samlingsförvaltning. Tjänsten är viktig för att i en interimsfas upprätthålla rutiner för samlingsförvaltning
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som museiassistent arbetar du med registrering, digitalisering och kvalitetssäkring i samlingssystemet samt med uppföljning av klimatförhållanden i magasin och utställningsrum.
I arbetsuppgifter ingår att:
Registrera och kvalitetssäkra metadata
Förbereda och genomföra digitalisering och katalogisering av samlingen.
Bistå med att organisera digitaliserings- och katalogiseringssystemen på museet, effektivisera processerna för förvärv, digitalisering och extern beställning.
Hjälpa till med ordning, städning och underhåll av samlingsrummen, inklusive förvaringsutrymmena.
Övervaka temperatur och relativ luftfuktighet i magasin och utställningsrum.
Arbeta med förebyggande skadedjursbekämpning i alla samlingskänsliga områden.
Bidra till långsiktig bevarandestrategi i samarbete med kollegor i intendentsenheten.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en personlig mognad, integritet och ett gott omdöme. Du är självgående i det dagliga arbetet och har en god förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Givetvis har du enkelt för att samarbeta och samverka med andra.
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av klimatövervakning och IPM
Erfarenhet av samlingsförvaltningssystem
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Har du erfarenhet av arbete inom ArkDes verksamhet och kännedom om ArkDes samlingar är detta meriterande.
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad på heltid till och med 2026-12-31. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 22 maj 2026. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar i dina ansökningshandlingar.
Märk ansökan med diarienummer MM2026/78.Om företaget
Moderna Museet är en statlig myndighet med uppdrag att vårda, utveckla och tillgängliggöra samlingar samt att främja kunskap och förståelse för konst, arkitektur och design. Museet gör samlingarna tillgängliga genom utställningar, pedagogisk verksamhet, utlåning och depositioner, och genom att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad inom konst-, arkitektur- och designområdet. Genom praktik, forskning och internationellt samarbete verkar museet för ökad kunskap och fördjupad förståelse.
ArkDes är en del av myndigheten Moderna Museet. ArkDes verkar i hela landet för att främja och utveckla arkitekturens och designens roll i samhället. ArkDes förvaltar också en samling som omfattar cirka fyra miljoner föremål, och på museet på Skeppsholmen i Stockholm kan du ta del av utställningar, föreläsningar och workshops.
