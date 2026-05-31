Sommar på Gotland - Utöver Det Vanliga!

2026-05-31
OBS: Mycket ovanlig tjänst som personlig assistent. 10 minuter söder om Visby.
Tillbringa sommaren på Gotland i en helt okonventionell roll som personlig assistent. Tjänsten är till att börja med på deltid, med möjlighet att utvecklas till heltid.
Jag heter Tom McAlevey och är en person som inte passar alla. Kortfattat: född i New York, bosatt i Sverige, grundare av Bandit Rock, filmskapare och livslång äventyrare – googla mig om du vill veta mer. Efter en motorcykelolycka för några år sedan är jag numera C4 inkomplett tetraplegiker, vilket innebär att jag är förlamad från halsen och nedåt men inte helt immobiliserad. Jag kan stå upp och hjälpa till aktivt, men du måste vara exceptionellt vältränad, smidig och atletisk nog att hantera mina dagliga, intensiva träningsrutiner samt ibland lyfta och hantera tung utrustning som rullstolar. Utöver detta kommer du att hjälpa till med dagliga praktiska moment såsom förflyttningar, påklädning, hygien, matlagning samt regelbundna rörlighets- och stretchövningar. Tänk dig att hålla ett enarmat barn på 60 kilo vid liv som råkar ha 200 års livserfarenhet, oändligt många åsikter och aldrig håller tyst.
Du måste vara kvinna, helt fri att flytta till Gotland (enkel bostad kan ordnas), ha giltigt körkort och egen bil. Erfarenhet från vården är inte nödvändig, men du måste vara en skarp, praktisk och snabblärd person som klarar av tekniska uppgifter såsom att hantera sociala medier, organisera ett hushåll och sköta enklare administrativa uppgifter. Du kommer att tillbringa mycket tid i mitt sällskap, så personkemi är minst lika viktig som kompetens. Du kommer bokstavligen att vara mina armar ute i världen.
För rätt person kan den här sommartjänsten ha en rejäl bonus: möjligheten att följa med på ett långsiktigt globalt expeditions- och filmprojekt när mitt specialbyggda fyrhjulsdrivna Mercedes-husbilsprojekt är färdigt. Uppehålls- och arbetstillstånd inom EU krävs.
Mejla mig CV, fotografier, en kort presentation av dig själv samt en bekräftelse på att du förstår exakt vad det är du söker till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: tom@pernilla.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!". Arbetsgivare Mc Alevey, Thomas
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mc Alevey Thomas Kontakt
Thomas McAlevey tom@pernilla.org Jobbnummer
