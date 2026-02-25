Murare
2026-02-25
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vi söker flera erfarna murare
Vi växer och söker nu flera skickliga murare till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som murare hos oss arbetar du med olika typer av murningsarbeten och putsarbeten. Du är van vid att arbeta självständigt och leverera arbete med hög kvalitet. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har yrkesstolthet.Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som murare
B körkort är ett krav
Du måste kunna göra dig förstådd på svenska
Meriterande
Kunskaper i engelska
Vi erbjuder en trygg anställning i ett växande företag med trevliga kollegor och bra arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
via mejl
E-post: info@projekthjalpen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HL Plattsättning AB
(org.nr 559468-6239)
Hammarbacken 4 B (visa karta
)
191 49 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764192