Multidisciplinär uppdragsledare till region mitt
Afry AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och skapa framtiden för ett mer hållbart samhälle och arbeta tillsammans i ett härligt gäng för att uppnå gemensamma mål? Då är AFRY rätt arbetsplats för dig!
Nu söker vi en erfaren uppdragsledare/projektledare med inriktning mot multidisciplinära uppdrag.
Hos oss blir du en del av ett starkt team som jobbar brett inom samhällsutveckling över hela landet. Vi arbetar för att skapa attraktiva och hållbara städer och samhällen. Våra uppdragsgivare återfinns hos kommuner, regioner och statliga myndigheter såväl som privata aktörer.
Du kommer att driva uppdrag tillsammans med dina kollegor främst inom väg- och järnvägsuppdrag. Uppdragen kan variera i omfattning och vara i de tidiga skedena inom planläggningsprocessen liksom i de senare skedena såsom bygghandlingar till färdig anläggning.
Som uppdragsledare kommer du att leda och samordna uppdragen med ansvar för bland annat budget, tidplan och uppföljning med kunden i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller liknande.
Vi ser att du har några års erfarenhet från uppdragsledande roller inom infrastruktur och anläggningsprojekt, har förståelse för projektering och processen därtill.
Goda kunskaper i Svenska och engelska både i tal och skrift, samt vana av eller en vilja att arbeta i en internationell miljö.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet och intresse inom några av följande områden:
Multidisciplinära uppdrag med höga krav på kvalitet och struktur.
Haft rollen som projekteringsledare
Erfarenhet av projekt från entreprenadskedet.
Kunskap om Trafikverkets olika skeden enligt planeringsprocessen.
På AFRY ser vi oss som modiga och hängivna lagspelare, något som vi hoppas att du känner igen dig i.
Som person är du affärsmässig, noggrann och kommunikativ, med en god förmåga att leda ditt team mot uppsatta mål. Du trivs i en miljö som präglas av lärande och personlig utveckling, där du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Ytterligare information
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdatum: 26-03-04
Kontaktperson:
Emma Eckerwall; Service Area Manager Urbanemma.eckerwall@afry.com
Vi rekryterar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13719A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9721848