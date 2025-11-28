Mottagningssekreterare till IFO
2025-11-28
Som mottagningssekreterare blir du en del av Barn- och ungdomsgruppen som består av gruppledare, mottagningssekreterare, socialsekreterare med ansvar för utredning och insats samt familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Tillsammans stödjer och hjälper vi barn med behov som familjen inte helt kan tillgodose på egen hand. Arbetsgruppen vid barn- och ungdom strävar efter att vara en socialtjänst som är rättssäker, empatisk, tydlig samt stödjande
Du kommer att
• Ta emot anmälningar och ansökningar rörande barn och unga vuxna, samt vuxna.
• Göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar
• Finnas till för konsultationer från både privatpersoner och myndigheter avseende barn och unga.
• Delta i samverkansmöten med andra aktörer, som tex; förskola/skola, hälso-och sjukvård, samt barnahus.
• Ansvara för och handlägga ärenden som är korta i tid, tex ansökningar.
Du måste ha
• Socionomexamen
• Barnperspektivet som en självklarhet
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Aktuell arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du också har
• Har erfarenhet av socialtjänstens barn-och ungdomsområde
• Erfarenhet av liknande arbete och andra relevanta utbildningar som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Tidigare erfarenhet av BBIC, Signs Of Safety samt Treserva
Vi vill att du
• Kan arbeta självständigt
• Är flexibel
• Har prioriteringsförmåga
• Är strukturerad
• Har personlig mognad
• Har ett förtroendeingivande och respektfullt bemötande.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
