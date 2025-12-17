Mötesbokning (utomhus)
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Mötesbokare (utomhus) - HK Entreprenad AB
Arbetsgivare: HK Entreprenad AB
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl. 09:30-16:30
Lön: Fast ersättning + hög provision (obegränsad intjäningspotential)
Start: Omgående
Antal platser: 2

Publiceringsdatum
2025-12-17

Om företaget
HK Entreprenad AB är ett expansivt företag inom tak- och fasadrenovering. Vi hjälper villaägare över hela Stockholm att skydda och förlänga livslängden på sina hus genom professionella besiktningar och hantverk av hög kvalitet.
Företaget växer snabbt och har byggt upp ett starkt rykte tack vare struktur, energi och resultatfokus. Vi är ett ungt och framåt team där alla bidrar till framgången - från bokningsteamet till fältsäljare och hantverkare.
Om rollen:
Som utesäljare är du en viktig del av vårt säljteam.
Du arbetar ute i fält, främst i villaområden runt Stockholm. Din uppgift är att på ett professionellt och trevligt sätt ta första kontakten med husägare och erbjuda dem en kostnadsfri tak- och fasadbesiktning.
När kunden visar intresse bokar du in en tid direkt i kalendern för en av våra besiktningsmän. Du säljer alltså inte på plats - du öppnar dörren till nästa steg i kundresan.Dina arbetsuppgifter
Gå ut i team och besöka villaområden runt om i Stockholm.
Presentera HK Entreprenads erbjudande på ett förtroendeingivande sätt.
Arbeta mot tydliga dagliga och veckovisa mål.
Samarbeta nära teamledare och fältsäljare för bästa resultat
Vi erbjuder.
Trygg anställning och möjlighet till karriär inom företaget.
Konkurrenskraftig ersättning - fast grund + provision utan tak.
Bonusar, säljtävlingar och gemensamma aktiviteter.
En arbetsplats med stark gemenskap, energi och tydlig struktur
Vi söker dig som.
Är social, framåt och orädd att prata med människor.
Har drivkraft att nå resultat och vill växa i din roll.
Har god svenska i tal och skrift.
Är minst 18 år och tillgänglig för heltidsarbete.
Erfarenhet av försäljning, event eller kundkontakt är meriterande men inget krav - vi utbildar dig från grunden.
Karriärmöjligheter
Hos oss finns tydliga steg för utveckling.
Efter några månader på fält kan du gå vidare till roller som teamledare, mötesbokare eller fältsäljare med ännu högre lön och ansvar.
Urval sker löpande.
Om du har frågor om tjänsten så kontakta Joacim Landin på 070-7588031. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@joacimlandin.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9648627