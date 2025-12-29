Mötesbokare sökes!
2025-12-29
som mötesbokare.
Vem söker vi?
• Någon som är målmedveten, driven, glad & positiv,
• Som vill skaffa sig arbetslivserfarenhet och samtidigt dryga ut studiebidraget.
• Har vinnarskalle, alltså gillar tävlingar och utmaningar.
• Vill ha roligt på jobbet.
Är det du som får chansen att ingå i vårt team?
Arbetet:
Din uppgift är att boka in besök åt våra representanter på fältet som kontinuerligt drar referenser på sin möten. Dessa lägger grunden för nya kundbesök.
Du ska inte sälja något.
Vi marknadsför en konkurrenskraftig produkt, där stor vikt lagts på hälsa och en förbättrad miljö.
Vi har en relativt hög investeringsfrekens och jobbar enbart med nöjda kunder. Vilket gör att du arbetar på "varma" kunder.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Dock är mycket god svenska i tal och skrift ett krav-
Vi erbjuder:
• Utbildning och kontinuerligt vidareutbildning.
• Daglig support, feedback, tips och hjälp, av så väl arbetskollegor som chefer
• Hög provision.
• Roliga tävlingar med grymma priser och bonusar.
• Flexibelt schema. Du får vara med och bestämma dina pass vecka för vecka. Dock minst 3 pass/vecka.
• Karriärmöjligheter. Hos oss har du goda möjligheter att utvecklas, och växa inom företaget.
Arbetsplats:
Vårt huvudkontor i Västerås, en dynamisk och inspirerande miljö där vi stöttar varandra och har kul tillsammans.
Arbetstiderna är kvällar och helger, mån - tors 17:00 - 21:00 och fre - söndag 13:00 - 18:00.
Så missas varken fredagsmyset eller lördagsfilmen.
Vi är nu en expansionsfas och erbjuder 2 personer att följa oss till nästa nivå.
Ansökan sker via mejl.
Intervjuer kommer hållas kontinuerligt tills platserna är tillsatta.
Känner DU att detta är utmaningen för just DIG? Maila då in din ansökan och tala om varför vi ska välja just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Bokning@aquacleantech.se Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Hejargränd 6 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Kontakt
Kontorsansvarig
Joakim Hägg Bokning@aquacleantech.se 021-802290 Jobbnummer
9665459