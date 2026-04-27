Mötesbokare / SDR
Hirely AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Som Mötesbokare/SDR är du första kontakten med potentiella kunder. Du kommer att identifiera och kontakta beslutsfattare, boka kvalificerade möten och lägga grunden för långsiktiga affärsrelationer. Perfekt roll för dig som vill kickstarta din karriär inom tech-sales.
Vad du kommer göra
Prospektera och identifiera potentiella kunder
Genomföra kalla samtal och mejl-kampanjer
Boka kvalificerade möten åt våra Key Account Managers
Uppdatera och underhålla CRM-systemet
Samarbeta med marknadsavdelningen för leadgenerering
Vad vi söker
Kommunikativ och inte rädd för att ta kontakt med nya människor
Målmedveten och tävlingsinriktad
Flytande svenska och god engelska
Intresse för teknik och digitalisering
Gymnasieexamen eller motsvarande
Plus om du har
Tidigare erfarenhet av telefon-/mejlförsäljning
Erfarenhet av LinkedIn Sales Navigator
Kunskap om B2B-försäljningsprocesser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Siteflow Stockholm AB Jobbnummer
9878807