Mötesbokare / Säljare Diversa Solutions AB, Malmö
Diversa Solutions AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diversa Solutions AB i Malmö
, Eslöv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Diversa Solutions AB växer snabbt och etablerar nu sitt nya kontor på Regementsgatan i Malmö. Efter ett framgångsrikt team i Göteborg söker vi drivna personer som vill arbeta med både mötesbokning och försäljning och bli en del av ett team som siktar på toppen.
Vi vet vad som krävs för att bli bäst. Hos oss är säljare inte bara personal utan grunden till företagets tillväxt. Därför satsar vi på utbildning, coachning och belöningar som speglar prestation. Vår provisionsmodell utan tak ger dig möjlighet att påverka din egen lön direkt och garantilön efter två månader ger trygghet under uppstartsfasen. Ju mer du presterar desto mer tjänar du.
Som mötesbokare och säljare hos oss kontaktar du företag i Sverige, bokar möten och driver försäljning. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Rätt inställning, driv och vilja att lyckas är viktigast. Du kan arbeta från vårt kontor i Malmö eller hemifrån men under introduktionsmånaden krävs närvaro på kontoret. För att kunna arbeta hemifrån krävs även egen dator.
Vi söker dig som är kommunikativ, självgående och resultatinriktad. Hos oss får du verktyg, coachning och stöd för att snabbt utvecklas och nå dina mål. Detta är ett jobb för dig som vill tjäna pengar, växa och vara en del av ett team som alltid siktar högst.
Tjänsten erbjuds både heltid och deltid med start omgående. Arbetstider måndag till fredag.
Ansök idag och bli en del av Malmös mest ambitiösa säljteam
Skicka din ansökan till info@diversa-solutions.com
eller ring +46 72 444 58 23.
Vi rekryterar löpande och välkomnar dig som vill prestera, tjäna och växa tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Info@diversa-solutions.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
(org.nr 559206-1377)
Regementsgatan 27 (visa karta
)
217 53 MALMÖ Jobbnummer
9632122