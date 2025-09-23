Mötesbokare Mot Varma Kunder Sthlm
Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd
2025-09-23
På Nordic Netmedia & Sales AB jobbar vi med Mötesbokning och hushålls nära tjänster.
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där vi gemensamt strävar mot positiv utveckling och förändring av hemindustrin.
För att kunna fortsätta expandera söker vi nya stjärnskott till vårt Team med större ambitioner
Jobbet
Vi söker nu säljare med erfarenhet för att ta hand om våra varma kunder. För just denna tjänst krävs erfarenhet av försäljning för att på bästa sätt kunna förvalta våra kontakter.
På kontoret i Stocksund är vi ca 15 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid.
För denna tjänst erbjuder vi för rätt person fast lön, provision och bonusar men erfarenhet är ett KRAV.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Du ska vara utåtriktad, social, ha nära till skratt, envis och kunna bidra med bra energi tillsammans med hela teamet . Du ska vara en ordentlig person med ett sinne för försäljning som tänker lösning istället för problem när det oväntade sker. Du gillar att peppa andra samtidigt som du strävar efter dina personliga mål. Inga problem ska vara för stora att hantera för dig. Vi står givetvis för produkt utbildning.
Placering: Brovägen 5, Stocksund
Lön: Fast lön, provision samt bonus
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Meriterande är att du utövat någon form av sport
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)
Nordic Netmedia & Sales AB
Sara Stag
