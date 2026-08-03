Mötesbokare B2B
Eb Affärspartner AB / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eb Affärspartner AB i Gävle
, Norrtälje
eller i hela Sverige
EB Affärspartner AB är ett framgångsrikt och expansivt företag med kontor i centrala Gävle. Vi arbetar som en strategisk affärspartner till våra kunder och hjälper dem att skapa nya affärsmöjligheter genom professionell mötesbokning och leadsgenererande marknadsanalyser..
Vi söker nu en driven och kommunikativ mötesbokare inom B2B som vill vara en viktig del i vårt team. I rollen ansvarar du för att kontakta företag och boka kvalificerade möten åt våra kunder.
Om rollen
Som mötesbokare arbetar du med att skapa nya affärskontakter och öppna dörrar till potentiella kunder. Du kontaktar företag via telefon, presenterar våra uppdragsgivares tjänster och bokar kvalificerade möten med relevanta beslutsfattare
Vi söker dig som
Är kommunikativ och trivs med telefon som arbetsverktyg
Har ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Är målinriktad och gillar att arbeta mot uppsatta mål
Är strukturerad och har god administrativ förmåga
Har erfarenhet av mötesbokning, telemarketing eller försäljning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande företag
Fast lön + prestationsbaserad bonus
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företagetPubliceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till rekrytering@eb-affarspartner.se
. Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Maila din ansökan till rekrytering@eb-affarspartner.se
E-post: rekrytering@eb-affarspartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besöksbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EB Affärspartner AB
(org.nr 559051-2454), http://eb-affarspartner.se
Norra Köpmangatan 12A (visa karta
)
803 11 GÄVLE Kontakt
Affärsområdeschef
Marie Gisslar marie.gisslar@eb-affarspartner.se 0704196989, 0702782510 Jobbnummer
10020201