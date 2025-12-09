Mötesbokare B2B - garantilön
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Har du förmågan att snabbt förstå kunders behov?
Movere fortsätter att växa - och nu söker vi 4 drivna och målinriktade mötesbokare som vill ta nästa steg i karriären!
Vill du arbeta i ett företag där du kan utvecklas och samtidigt tjäna riktigt bra? Då är detta rollen för dig.
Som mötesbokare hos oss blir du en viktig del av vårt säljteam.
Du kommer att:
Ansvara för att boka och koordinera möten med potentiella kunder
På ett tryggt och professionellt sätt presentera våra tjänster
Bygga relationer med kunder och förstå deras behov för att hjälpa dem att få det bättre
Arbeta mot tydliga mål och följa upp dina resultat
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mötesbokning eller försäljning
Är självgående, engagerad och gillar att jobba mot mål
Har lätt för att skapa förtroende och kommunicera på ett övertygande sätt
Är strukturerad och handlingskraftig
Talar och skriver svenska flytande
Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön med väldigt bra bonus möjligheter
En familjär och positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra
Löpande coachning och utveckling för att du ska lyckas och växa
Möjligheten att växa inom företaget - vi satsar på våra medarbetare
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Arbetsplats: Alvik, Bromma
Lön: provisionsbaserat (16.000/mån i garantilön)
Vill du bli en del av ett team som fortsätter att växa och utvecklas?
Skicka in din ansökan idag så vi kontaktar dig inom kort!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: sandra@movere.se
Detta är ett heltidsjobb.
Movere Sverige AB (org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C
)
167 51 BROMMA
Movere
