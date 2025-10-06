Mötesbokare - Student
2025-10-06
Studerar du på YH eller universitet och vill ha ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Har du några års arbetslivserfarenhet, inom t.ex. service eller försäljning, och vill du utvecklas inom försäljning på ett växande rekryteringsbolag? Då kan detta vara jobbet för dig, sök redan idag!
Vi på Futuria People erbjuder sedan 2016 helhetslösningar inom rekrytering och blev år 2023 utsedda till Årets Rekryteringsföretag, vilket vi är stolta över. Just nu står vi inför en spännande tillväxtfas där vi vill utveckla vårt starka och framgångsrika sätt att rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till nyckelpositioner. Vi söker därför en mötesbokare som vill växa tillsammans med oss. Vi sitter i fina & nyrenoverade seklskiftslokaler i hjärtat av Gamla stan. Tillsammans för vi företaget framåt!
Om tjänsten Som Mötesbokare kommer du vara länken mellan säljaren och kunden. Du kommer att stödja våra säljare i det dagliga arbetet och ansvara för att boka in möten med potentiella uppdragsgivare.
• Prospektering * Mötesbokning * Uppföljning
Vi söker dig som
Pluggar på högskola eller universitet (exempelvis inom ekonomi, HR, marknadsföring eller försäljning)
Har några års arbetslivserfarenhet, gärna från service eller försäljning.
Har uthållighet, fokuserar på framgångarna och lär sig av motgångarna.
Besitter förmågan att kunna hantera många bollar i luften samtidigt och är lösningsorienterad.
Stimuleras av kontakten med andra människor och av att lära dig om olika branscher och roller.
Är nyfiken, initiativtagande och bekväm med att mötesbokningen kommer ske via telefon.
Talar och skriver flytande svenska.
Vi erbjuder dig
En platt organisation där du kommer att lära dig mycket om försäljning och rekrytering.
* Ett stimulerande och variationsrikt arbete med stora utvecklingsmöjligheter. * Grundlön samt en generös provisionsstege utan tak. * En arbetsplats präglad av en härlig atmosfär med engagerade och härliga kollegor. * Resmål, tävlingar och aktiviteter på och utanför jobbet.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid
Placering: Gamla stan, Stockholm
Eventuella frågor besvaras av Jens Westin: jens@futuriapeople.se
Intervjuer sker löpande och din ansökan behandlas konfidentiellt, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
