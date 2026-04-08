Morgonpigga undersköterskor
Är du en morgonpigg undersköterska som brinner för att göra skillnad ? Vi söker nu dig som vill bidra med din kompetens i en dynamisk och utvecklande verksamhet under de tidiga morgontimmarna hos oss på Aleris Hemsjukvård.
Låter detta spännande? Sök till oss!
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi vanligtvis på uppdrag av vårdcentraler eller husläkarmottagningar när de har stängt - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
Som undersköterska delegeras du av sjuksköterska och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat läkemedelsadministrering, insulin, sond, stomi, inhalation och lättare sårvård. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon som arbetsverktyg för att planera arbetspassen. Hos oss har du alltid ett administrativt team som hjälper till att planera och strukturera arbetet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
För denna roll är arbetstiderna främst 04.30-08.00 på morgonen, på helger/röda dagar finns möjlighet att förlänga arbetstiden till 13:00 helger och röda dagar. Du utgår från kontoret i Huvusta (Anderstorpsvägen 10) och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. För att ta dig mellan patientbesöken använder du våra miljöklassade bilar.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på hemsjukvården erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Har tidigare erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care
Innehar B-körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är även mycket meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård. Vi ser att du är självständig och ansvarstagande med en god förmåga att hantera föränderliga situationer med lugn och fokus. Samtidigt arbetar du strukturerat och metodiskt, även i ett högt tempo. För oss är det även viktigt att du har patienten i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
VIKTIG INFORMATION Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vi använder specialanpassade tester i denna rekryteringsprocess för att objektivt bedöma relevant kompetens hos våra kandidater. Om du uppfyller våra grundläggande krav kommer testerna att skickas ut automatiskt. För att gå vidare i processen är det viktigt att du genomför testerna och uppnår godkänt resultat.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Anderstorpsvägen 10 (visa karta
)
171 54 HUVUDSTA Arbetsplats
