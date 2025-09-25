Montörer, Kantbockare & stansoperatör
2025-09-25
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dampic System AB i Motala
Vi söker engagerade montörer, Kantbockare och stansoperatör som vill bli en del i vår spännande utvecklingsresa in i framtiden.
Vi konstruerar och tillverkar Ventilationsprodukter och Ventilationsaggregat i en marknad där vår profil passar mycket väl in.
Vi tycker säkerhet, ordning och reda är viktigt samtidigt som vi är stolta över vår förmåga i den snabbhet vi har från order till leverans. Meriterande är om du har el-kunskaper.
Är du är en arbetsam och engagerad person som känner att detta låter spännande och passande och vill bli en del av Team Dampic, så är du välkommen att skicka din ansökan till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: stephan.backhaus@dampic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dampic System AB
(org.nr 556358-2476) Kontakt
Stephan Backhaus stephan.backhaus@dampic.se Jobbnummer
9527265