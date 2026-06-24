Montörer
JKS Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västervik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västervik
2026-06-24
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CNC Plåt är ett familjeägt företag med mångårig kompetens och kunskap inom tunnplåtsbearbetning. Vår maskinpark är i världsklass och våra medarbetare arbetar alltid med en exceptionell strävan att tänja gränserna för kvalitet och precision. För oss är ingenting omöjligt.
Är du vår nya montör till CNC Plåt i Västervik ?
Arbetsuppgifter består av:
Montering av komponenter på montagelina.
Montering av plåt-artiklar
Kontroll och dokumentation av utförda moment i produktionen.
Samarbete med kollegor inom teamet för att upprätthålla ett effektivt flöde av högsta kvalité.
Arbetstider: Måndag - Fredag 07.00-1600.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av montering från industri/produktion
• Erfarenhet av att ritningsläsning
• God verktygsvana
• Förståelse för kvalitetssäkring och produktionsflöde
Som person:
Fingerfärdighet
Ritningsläsning
Noggrannhet
Detaljseende
Kunna arbete i en företag som är under kontinuerlig förändring.
Verktygsvana
Kommunicera på Svenska och Engelska - Tal och skrift.
Klara fysiskt utmanade arbetePubliceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.cncplat.se/
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
CNC - Plåt AB Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9977334