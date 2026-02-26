Montörer
LEAX Falun söker Montörer
Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete inom en växande internationell koncern av företag som bl.a. tillverkar drivlinekomponenter på kontraktsbasis till lastbilar och personbilar. Från ämne till färdig komponent, inklusive bearbetning, värmebehandling, montering och målning.
Arbetet som montör på LEAX Falun innebär att du tillsammans med ditt team monterar delar av våra produkter där samarbete, verktyg och instruktioner är dina främsta redskap. Tillsammans ansvarar teamet för säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet. En naturlig del av arbetet är att jobba med ständiga förbättringar så att vi kan korta ledtider, få fram effektivare processer och förbättra arbetsmiljön.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Utföra montering av ingående komponenter till fordonsindustrin.
Ta ansvar för kvaliteten på färdig produkt.
Agera på och kommunicera avvikelser inom arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet etc.
Aktivt läsa och förstå instruktioner på svenska.
Bidra med ständiga förbättringar inom ditt område.
Utföra statuskontroller och enklare service på utrustningen.Profil
När vi anställer montörer söker vi dig som har en positiv inställning, är noggrann och punktlig. Du är trivs med att arbeta i team och är drivande inom dina ansvarsområden.
Du förstår vikten av att följa instruktioner.
Att du behärskar svenska i både tal och skrift är ett krav.
Du får gärna ha ett teknikintresse och erfarenhet av montering, mekanisk och/eller elektrisk.
Dina personliga egenskaper är viktiga då arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga.
Du trivs med att ha ordning och reda runt dig och bidrar gärna till förbättringsarbete.
Meriterande är om du har en teknisk utbildning/bakgrund, truckkort och traverskort.
Vi ser fram emot din ansökan!
