Montörer
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Montörsjobb / Ljusdal Visa alla montörsjobb i Ljusdal
2026-02-23
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Ljusdal
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Till vår uthyrningsverksamhet söker vi dig som vill jobba som montör inom metallindustrin. Du kommer vara anställd hos oss på OnePartnerGroup, men arbeta som uthyrd konsult hos någon av våra kunder i Ljusdalsregionen.
Din Profil
Nu söker vi dig med teknikintresse som är allmänt händig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta både självständigt och i grupp och kan ta egna initiativ. Du har en god kommunikativ- samt social förmåga. Som person är du engagerad och noggrann samt att du kan följa uppsatta instruktioner, rutiner och ritningar.
Du är kvalitetsmedveten och tycker det är viktigt med ordning och reda
Du har en positiv och ödmjuk inställning
Meriterande är om du har truckkort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Anställningsform
Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad
Heltid
Arbetstid och lön
Dagtid/Skiftgång. Fast lön
Övrig information
Urvalsarbetet kommer att ske löpande varför du bör göra din ansökan snarast möjligt. Ansökan till tjänsten sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på www.onepartnergroup.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oscar Jonsson 072-142 88 25. Tillsättning sker efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Oscar Jonsson oscar.jonsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9757523