Montörer
JKS Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Åstorp Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Åstorp
2025-12-19
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Åstorp
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera Montörer till vår kund Qvantum i Åstorp.
Du ingår i ett mindre team där du kommer att ansvara för montering av diverse komponenter.
Arbetsuppgifter består av:
Montering av komponenter på montagelina.
Dragning av kablar och enklare elmontage
Montering av plåt-artiklar och VVS-delar
Kontroll och dokumentation av utförda moment i produktionen.
Samarbete med kollegor inom teamet för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög kvalite
Arbetstider: Måndag - Fredag 07.00-1600.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av montering från industri/produktion- Erfarenhet av att ritningsläsning
• God verktygsvana
• Förståelse för kvalitetssäkring och produktionsflöde
Som person:
Fingerfärdighet
Ritningsläsning
Noggrannhet
Detaljseende
Kunna arbete i en företag som är under kontinuerlig förändring.
Verktygsvana
Kommunicera på Svenska och Engelska - Tal och skrift.
Klara fysiskt utmanade arbetePubliceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Arbetsplats
Qvantum Energi AB Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9657714