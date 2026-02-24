montör tunga fordon
Nu söker vi på Påbyggarna-kraftteknik montörer
jobbet kommer bestå av reparationer på befintliga lastbilar, släp och trailers samt el, pneumatik och hydraulik ombyggnader, det kommer även bestå av ny montage av el, pneumatik och hydraulik för nybyggda trailers och kärror,
Lastbil/släp kort är meriterande men inte ett krav
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
