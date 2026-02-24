montör tunga fordon

Påbyggarna-Kraftteknik i Hjälteby AB / Maskinreparatörsjobb / Tjörn
2026-02-24


Visa alla maskinreparatörsjobb i Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Orust eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Påbyggarna-Kraftteknik i Hjälteby AB i Tjörn, Lysekil eller i hela Sverige

Nu söker vi på Påbyggarna-kraftteknik montörer
jobbet kommer bestå av reparationer på befintliga lastbilar, släp och trailers samt el, pneumatik och hydraulik ombyggnader, det kommer även bestå av ny montage av el, pneumatik och hydraulik för nybyggda trailers och kärror,
Lastbil/släp kort är meriterande men inte ett krav

Finns möjlighet till bostad vid behov,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
stefan@pbkt.se
E-post: olle@pbkt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Påbyggarna-Kraftteknik i Hjälteby AB (org.nr 556898-4487), https://www.pabyggarna-kraftteknik.se/
Svanvik 233 (visa karta)
471 72  HJÄLTEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Stefan Andersen
Stefan@pbkt.se

Jobbnummer
9761613

Prenumerera på jobb från Påbyggarna-Kraftteknik i Hjälteby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Påbyggarna-Kraftteknik i Hjälteby AB: