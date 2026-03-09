Montör till Tumba
2026-03-09
Just nu söker vi erfarna montörer till ett världsledande företag inom sin bransch. Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med ett kompetent och engagerat team där samarbete, ansvar och noggrannhet är i fokus.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du är anställd hos Yourstaff och arbetar på plats hos kund.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-15:45Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör arbetar du med montering och felsökning av produkter, främst med inriktning mot el. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Montering av produkter enligt instruktioner, ritningar och el-scheman
Sluttestning och kvalitetskontroller
Felsökning och medverkan i problemlösning
Medverkan vid enklare underhåll av maskiner och utrustningKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Gymnasieutbildning, gärna inom el, elektronik eller teknik
Grundläggande datakunskaper
Minst 1 års erfarenhet av montering, gärna med el-schemaläsning
God fysik
Meriterande egenskaper
Kvalitetsmedveten och noggrann
Teknisk förståelse och intresse för montering
Förmåga att läsa, förstå och följa instruktioner
Erfarenhet av mät- och kvalitetsverktyg
Ansvarstagande, strukturerad och stresstålig
Vi erbjuder
Trygg anställning hos Yourstaff med kollektivavtal
Arbete hos en attraktiv och världsledande kund
Ett inkluderande arbetsklimat med högt i tak
Möjlighet till tillsvidare anställning
Friskvårdsbidrag
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/ Kontakt
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
9784454