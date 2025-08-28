Montör till Saab Surveillance System Assembly
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Vi söker nu en driftig erfaren montör med öga för kvalité, som har förmåga att se helheten. Utgångspunkten är vår site i Göteborg, men här ges även möjlighet att arbeta utomlands.
Din roll
Du kommer att bli en del av vårt produktionsteam som ansvarar för slutmontering, kontroll av leveransprodukter för våra olika radarsystem.
Här på Saab Surveillance produceras och servas världsledande radarsystem för avancerad radar. Arbetet är slutfasen på en längre förädling där vi monterar, delprovar och slutligen installerar produkterna inför överlämning till kundprojekt.
I tjänsten ingår det att på kort varsel kunna resa ut i världen för att lösa Saabs åtaganden i form av reparation, modifiering och underhåll av radarsystem.
Produktionsenheten System Assembly ansvarar för:
* Montering, installation, tillverkning och en del elektrisk mätning av antenner, delsystem och radarsystem
* Reparationer/uppgraderingar och slutinstallation hos kunder över hela världen
* Kundreparationer av delsystem och antennerPubliceringsdatum2025-08-28Profil
Vi söker dig som har stor erfarenhet av montering och förbindning. Du behärskar engelska i tal och skrift. Du kan komma att företräda Saab hos kund och därmed är du gediget lösningsorienterad och tar ett mycket stort ansvar för att driva uppdraget i mål.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi ställer stora krav på samarbetsförmåga då arbetet bedrivs i teamform, där vi alla tar ansvar för kvalité och leverans. Du har förmåga att hantera ständiga förändringar i flödet och har lätt att kommunicera.
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning eller lång erfarenhet av avancerad montering/förbindning. Erfarenhet av komposit-tillverkning/bearbetning är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
