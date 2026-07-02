Montör till mekanisk verkstad
Konsultia AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Om kundföretaget
Vår kund är en mekanisk verkstad med inriktning på prototyp- och legotillverkning.
Volymerna varierar från prototyper och småserier till produkter som tillverkas fortlöpande under flera års tid. Deras kunder finns inom en rad olika branscher där det ställs höga krav på kvalitet, såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri. Vår kund gillar att arbeta agilt, är snabba och förändringsbenägna men har alltid produktionen i fokus samt arbetar ständigt med att effektivisera deras produktion och har idag en mycket modern maskinpark.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu en montör till vår kund. I rollen arbetar du med avancerad montering av olika stålkonstruktioner för flera olika kunder. Arbetsuppgifterna varierar beroende på produkt och kund, och vissa moment kan innebära arbete i obekväma arbetsställningar.
Vi söker dig som har ett starkt driv och engagemang, trivs med att ta eget ansvar och visar god initiativförmåga. Du har lätt för att samarbeta men är samtidigt självgående, då en stor del av arbetet utförs självständigt. Kvalitetsmedvetenhet är avgörande, och kringarbete kan förekomma, vilket kräver att du är flexibel och anpassningsbar.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har erfarenhet av montering, god förmåga att läsa och tolka ritningar samt ett mekaniskt intresse. Truckkort och datorvana är ett krav, och erfarenhet av MAP är meriterande.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Rekryteringsprocessen kommer pågå under sommaren, förväntad start mitten augusti.
Övrig information
För frågor vänligen kontakta Emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9989859