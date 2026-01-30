Montör till Medclair
Bravura Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-01-30
Är du händig, nyfiken och gillar att jobba praktiskt? Som montör hos Medclair arbetar du i verkstaden i Skarpnäck där du blir en viktig del av produktionen av företagets innovativa teknik och får möjligheten att utvecklas i ett växande cleantech-bolag.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och Medclair har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Medclair en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Medclair är ett svenskt cleantech-företag grundat 2013 med en tydlig ambition: att minska klimatpåverkan från lustgas och samtidigt förbättra arbetsmiljön i vårdrelaterade verksamheter. Lustgas är en vanligt förekommande medicinsk gas inom exempelvis förlossningsvård, barnsjukvård och tandvård - men den är också en av de mest klimatpåverkande växthusgaserna. Medclair har därför utvecklat innovativa reningsteknologier som effektivt fångar upp och destruerar lustgas innan den släpps ut i atmosfären.
Medclair har etablerat sig som en ledande aktör på området, med kunder inom såväl offentlig som privat vård. Utöver huvudprodukterna tillhandahåller Medclair också eftermarknadsservice, teknisk support och förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig drift och kundnöjdhet. De har sin starkaste marknadsnärvaro i Norden, men har på kort tid byggt upp en imponerande global närvaro med produkter distribuerade i över 20 länder.
Hos Medclair blir du en del av en platt organisation med korta beslutsvägar och ett engagerat team i en framåtdriven företagskultur. I verkstaden i Skarpnäck arbetar du nära arbetsledaren och dina kollegor i ett sympatiskt team där man hjälps åt, delar kunskap och där det finns tydliga möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar över tid.Dina arbetsuppgifter
Som montör hos Medclair arbetar du i verkstaden med att montera företagets lustgasreningssystem. Produktionen är på väg mot en tydligare produktionslinje, vilket innebär att du stegvis lär dig alla moment i flödet - från förmontering av delar till färdig maskin.
Du börjar med att bygga dina första enheter tillsammans med kollegor och med hjälp av tydliga bygginstruktioner. Målet är att du ska bli självgående i samtliga moment och kunna bidra där det behövs, oavsett om det gäller prefab-montage eller enklare reparationer.
Du jobbar 100 % i verkstaden i Skarpnäck - den här rollen innebär inga resor eller fältuppdrag, men på sikt finns goda möjligheter att växa inom Medclair för den som visar framfötterna och vill ta mer ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av Medclairs enheter enligt ritning och arbetsinstruktion
Förmontering av komponenter och moduler
Egenkontroll och kvalitetssäkring av utfört arbete
Bidra till ordning, reda och förbättringar i verkstaden tillsammans med teamet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Intresse för teknik och praktiskt arbete
Viss vana av handverktyg och grundläggande mekanik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Meriterande
Erfarenhet från verkstad, produktion, industri, service eller installationsmiljö
Utbildning med inriktning mot fordon, industri, el eller liknande teknisk utbildning
Erfarenhet av monteringsarbete eller löpande produktionsarbete
Vi söker dig som är praktiskt lagd, nyfiken och gillar att få saker gjorda. Du trivs i en roll där du får använda händerna, följa tydliga instruktioner och samtidigt ta ansvar för att jobbet blir ordentligt gjort. Du har ett naturligt driv och gillar när tempot är högt - utan att tappa noggrannheten. Du är punktlig, pålitlig och tar ansvar för både dina uppgifter och helheten i teamet.
Som person är du prestigelös och hjälper gärna till där det behövs. Du är lätt att samarbeta med, bidrar till en positiv stämning i gruppen och tycker det är kul att vara del av ett bolag som växer och utvecklas.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Skarpnäck, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
