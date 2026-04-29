Montör till långsiktigt uppdrag
Uniflex AB / Glasgravörsjobb / Jönköping Visa alla glasgravörsjobb i Jönköping
2026-04-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Uniflex Jönköping söker nu en montör till en av våra kunder några mil utanför Jönköping.
Vi tror att du som söker har en viss vana från andra montörsjobb eller har arbetat inom industrin.
Krav:
Truckkort A+B
Körkort och tillgång till bil
Har möjlighet att gå skifttider (morgon/kväll varannan vecka.)
Svenska obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Industri/montörsbakgrund
Kan ritningsläsning
Har arbetat med avrapportering i affärssystem
Tjänsten ska tillsättas omgående så intervjuer sker löpande och för rätt person så kan det bli aktuellt att man får anställning hos kunden efter en tid.
Vi ser både manliga och kvinnliga sökande!
Välkommen med din ansökan
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Lovisa Håkansson lovisa.hakansson@uniflex.se Jobbnummer
9883860