Montör till Candor
2025-09-01
Är du en duktig mekanikmontör som vill ingå i ett team som bygger kundspecifika anläggningar? Vill du jobba på ett mindre verkstadsföretag med med stort eget ansvar där du blir delaktig i hela tillverkningsprocessen?
Då kan det vara DIG vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som montör på Candor kommer du att:
• Ingå i ett mindre team med erfarna montörer.
• Bli delaktig i hela tillverkningsprocessen av anläggningar. Du kommer vara med i montaget hela vägen till klar anläggning.
• Få stort eget ansvar samt ha nära kontakt med projektledare och konstruktörer.
• På sikt få möjlighet att ingå i teamet som driftsätter hos Candors kunder utomlands.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av montage av fåstycksdetaljer/anläggningar där du arbetat efter ritning.
Montaget sker i Candors verkstadslokaler i Norrköping.
Förutom ett intresse för allmänt mekaniskt montage är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av mekaniskt arbete där svets, hydraulik eller pneumatik ingått. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning mot maskinteknik eller verkstad.
Har erfarenhet av att arbeta med mekaniskt montage efter ritning.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet av svets, underhåll, pneumatik eller hydraulik.
Erfarenhet av att arbeta i mindre projekt med eget ansvar.
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Är en lagspelare och trivs med att arbeta i mindre team.
Är strukturerad, arbetar noggrant och trivs med med att hitta mekaniska lösningar tillsammans med projektledaren.
Är nyfiken och vill utvecklas i din roll som montör.
Om Candor
Candor är specialiserade på ytbehandlings och vattenreningsutrustningar. Candor säljer helhetslösningar, tillverkar och installerar samt ansvarar för service hos våra kunder som finns över hela världen.
Vår företagskultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och där individens deltagande roll är en viktig del i företaget. Hos oss får du möjligheten att växa i en spännande och varierande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett erfaret team. Du får möjlighet att vara med i hela tillverkningskedjan och arbeta långsiktigt i ett företag där sammanhållning, struktur och personlig utveckling värderas högt.
Välkommen till Candor. En plats där du kan växa och bidra!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till Candor samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "Montör Candor" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Complete Partner Norrköping AB
(org.nr 556116-7585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9486418