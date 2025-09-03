Montör/tekniker till Thermo King
FMR Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en montör/tekniker till företaget Thermo King i Göteborg (beläget i Hisings-Kärra). Thermo King tillverkar kylaggregat av hög kvalitet, för transporter i alla storlekar och är även ledande i utvecklingen av nya, effektiva och miljöanpassade kylaggregat. Inledningsvis en inhyrning på sex månader med stora möjligheter till anställning på företaget.
Erbjuder
Thermo King erbjuder bra villkor, trivsamma lokaler, bra arbetskamrater och gratis parkering!
Företaget arbetar med montering och installation av kylanläggningar till både lätta och tunga lastbilar. Monteringen och installationen sker av nya aggregat. Företaget har en lång bakgrund inom sitt område och tillhör premiummärkena på marknaden. Finns på flera orter i landet.
Arbetsuppgifter och erfarenheter
Vi söker dig som har lämplig utbildning inom fordon/teknik/automation med inriktning truckar, bilar, lastbilar, skogsmaskiner, maskin eller liknande. Du har några års erfarenhet som tekniker/mekaniker och vill gå vidare till en spännande bransch. Vi ser gärna att du har elkunskaper och kunskaper i ritningsläsning. B-körkort är ett krav. Du har ett stort tekniskt intresse och allmänt händig. Du har en god social kompetens och du gör det där lilla extra för att göra kunden nöjd och gillar att arbeta.
Ansökan
Låter detta intressant vill vi ha din ansökan så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande. Har du frågor är du välkommen att ringa Krister Eliasson på 0707-899606. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9489973