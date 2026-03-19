Montör/Servicetekniker
2026-03-19
Nordic Aerowash Equipment söker en tekniskt kunnig och praktiskt lagd person till en varierad roll där du blir en viktig del av både vår produktion i Gävle och vårt arbete ute hos kund. Tjänsten kombinerar montering och testning i produktion med resor för driftsättning, service, support, utbildning och teknisk dokumentation.
Rollen passar dig som trivs med att ha ett brett ansvar, gillar att förstå hur tekniken fungerar i praktiken och vill arbeta nära både produkt, kund och verksamhet. Du kommer att vara delaktig i att säkerställa att våra maskiner fungerar som de ska, att kunder får rätt stöd och att erfarenheter från fältet tas vidare in i vårt fortsatta arbete.
• Montering av el-, hydraulik- och mekanikkomponenter i våra maskiner.
• Testning, kontroll och kvalitetssäkring före leverans.
• Driftsättning, installation, service och felsökning hos kund.
• Teknisk support och uppföljning kopplat till levererade maskiner.
• Dokumentation av serviceinsatser, tekniska avvikelser och återkoppling från fält.
• Arbete med instruktioner, serviceunderlag och övrig teknisk dokumentation.
• Utbildning av kunder i hur maskinen används, körs och hanteras i praktiken.
• Praktisk genomgång, överlämning och introduktion för nya kunder i samband med installation och driftsättning.
• Samarbete med produktion, konstruktion och övriga funktioner i verksamheten.
Rollen innebär
• En varierad vardag där du växlar mellan praktiskt arbete i produktion, arbete ute i fält och tekniskt arbete vid dator.
• Resor i tjänsten för installation, driftsättning, service, utbildning och kundsupport, både i nära dialog med kund och internt med våra egna team.
• Löpande återrapportering, dokumentation och uppföljning inom service- och supportområdet.
• Att bygga upp en djup förståelse för våra maskiner för att kunna använda dem, förklara dem och utbilda kunder på ett tryggt och professionellt sätt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av tekniskt arbete inom montage, service, underhåll, driftsättning eller liknande.
• Har god teknisk förståelse inom mekanik och el, gärna även hydraulik.
• Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Är strukturerad och bekväm med att dokumentera ditt arbete löpande.
• Kan växla mellan praktiskt arbete, kundkontakt, utbildning och administrativ uppföljning.
• Kan kommunicera tydligt på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av felsökning och servicearbete på maskiner eller annan teknisk utrustning.
• Erfarenhet av internationella kundbesök eller resande arbete.
• Erfarenhet av teknisk dokumentation eller serviceunderlag.
• Erfarenhet av att utbilda kunder, operatörer eller användare i teknisk utrustning.
• Truckkort och erfarenhet av affärssystemet Monitor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: nawar.rahim@aerowash.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Aerowash Equipment AB
(org.nr 556915-1680)
Krickvägen 22 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Aerowash Equipment Kontakt
Nawar Rahim nawar.rahim@aerowash.com Jobbnummer
9808334