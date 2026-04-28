Montör Natt till Work System i Tenhult
2026-04-28
Går du sista året på gymnasiet och söker ett roligt heltidsjobb direkt efter studenten eller är precis i början av din karriär? Är du en lagspelare med ett intresse för montering, bilar och tekniska lösningar?
Vi söker nu två nya kollegor till vårt natt-team för produktionen i Tenhult!
Vi är Work System - och vi gör skillnad i yrkesproffsens vardag.
Sedan 2009 har vi skapat smarta, krocktestade och modulära bilinredningar som ger ordning och reda i servicebilar över hela Europa. Vår drivkraft är enkel: att göra arbetslivet säkrare, smidigare och mer effektivt. Vi kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark teamkänsla där vi stöttar varandra och våra kunder. Tillsammans bygger vi lösningar som sparar tid, pengar och miljö - och gör varje arbetsdag säkrare.
Mer om rollen som montör hos oss
Som montör blir du en viktig del av vår produktion. Du arbetar med att montera, packa och hantera produkter som sedan skickas vidare till våra kunder och anläggningar runt om i Sverige och Europa.
Arbetet är praktiskt och varierat - du jobbar med händerna och använder verktyg som skruvdragare och andra monteringsverktyg. Du följer ordrar i vårt digitala system via surfplatta och ansvarar för att varje order håller rätt kvalitet från start till mål.
Du plockar material från lagret, monterar produkter, packar och förbereder leveranser tillsammans med ditt team.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, där fokus alltid ligger på kvalitet, effektivitet och att hjälpas åt. Du behöver inte kunna allt från start - vi lär dig på plats.
Sammanfattningsvis innebär rollen att du:
• Monterar och packar produkter enligt order
• Arbetar med verktyg och tekniska lösningar i vardagen
• Hanterar ordrar digitalt via surfplatta
• Bidrar till ett effektivt flöde i produktionen tillsammans med ditt team
Vi tror på teamwork, kvalitet och stolthet i hantverket. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där det ska vara roligt att komma till jobbet.
Du får en gedigen introduktion i vårt arbetssätt och rätt förutsättningar för att lyckas i rollen.
Vi tror att du...
• är praktiskt lagd, noggrann och gillar att arbeta med händerna. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du har rätt inställning, ett driv att lära dig och ett genuint intresse.
Du trivs i en miljö där det händer mycket, samarbetar gärna med andra och tar ansvar för ditt arbete. Eftersom tjänsten är förlagd på nattskift ser vi också att du trivs med att arbeta nattetid.
Kanske känner du igen dig i något av detta:
• Du har mekat, byggt eller fixat saker på fritiden - till exempel monterat IKEA-möbler eller byggt altan
• Du har jobbat extra inom lager, produktion eller liknande
• Du gillar ordning och reda
• Du är en lagspelare som bidrar med energi och engagemang
Krav för tjänsterna:
• Svenska i tal och skrift
Vad får du hos oss?
På Work System får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en fantastisk gemenskap där alla brinner för att göra skillnad. Hos oss får du:
Möjlighet att växa genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work-certiferat företag
Marknadsmässig lön, vinstdelning, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
I år placerade vi oss på plats 15 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 115 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 25 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Plats: Tenhult (huvudkontor)
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Arbetstider: Måndag kväll - fredag morgon, 21:45-06:30
Introduktion: Introduktionen sker 2 veckor dagtid
Start: 1 juni eller enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + prestationsbaserad bonus & OB+skiftformstillägg, pension och försäkringar enligt avtal.
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och andra hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom sociala aktiviteter i toppklass - som AW, julfester och gemensamma teamaktiviteter.
Är du redo? Eller låter detta som någon du känner?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
