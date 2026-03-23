Montör med intresse för elektronik
2026-03-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Vi söker nu en montör med intresse för elektronik till vår produktion av missilsystem, är detta rollen för dig? Vi söker nu en montör till vår verksamhet i Tannefors där vi arbetar med att montera delar till missilsystem. Som Montör kommer du att fokusera på att tillverka kablage samt montering av apparater inklusive batterier.
Arbetet är placerat i Tannefors i Linköping och arbetstider kommer vara förlagd på dagtid.
Din Profil
Har du bakgrund inom elektronik? Erfarenhet av montering? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med montering av elektroniska komponenter
Har erfarenhet av att läsa elektronikritningar
Erfarenhet av att arbeta med elektronik i stort
Gymnasieexamen inom relevant område, önskvärt inom elektronik
Meriterande för rollen:
Lödkompetens
Kunskap kring plastgjutning
Erfarenhet av arbete med litiumbatterier
Vi kommer i denna rekrytering att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, där vi gärna ser att du som person är en lagspelare, har förmågan att ta initiativ samt är flexibel. Vi ser även gärna att du som person är kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Vi ser även att du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt i svenska och engelska. Vi ser även att du har god datorvana.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB
9812362