Montör inom lantbruk
Ivarssons i Metsjö är ett innovativt växande företag som är beläget strax utanför Linköping.
Vi på Metsjö satsar idag på fyra huvudprodukter - högteknologiska vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Allt detta görs från grunden av råmaterial av stål. Vi värnar om att ha ett nära samarbete med våra kunder, våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt. Vi levererar idag vagnar runt om i hela Europa.
Metsjö är beläget strax utanför Linköping i en naturnära miljö. Det är pendelavstånd till Norrköping, Åtvidaberg och Mjölby mm.
Idag är det ca 73 anställda på företaget. Arbetet hos oss är självständigt och fritt vilket innebär att du får ta mycket eget ansvar för din del i tillverkningskedjan.
Vi arbetar dagtid och tillämpar flextid, detta ger medarbetarna goda möjligheter att kombinera både arbetsliv och familjeliv, vilket vi ser som en viktig pusselbit i livet. Vi månar om att du ska må bra både på arbetet och utanför och har därför starka förmåner som friskvårdsbidrag samt företagshälsovård.
Vi söker nu en montör med flera års erfarenhet som kan vara med oss och bygga framtidens vagnar. Du kommer att jobba brett i vår verksamhet med olika typer av vagnar och projekt. I monteringen så jobbar vi slutmontering av de produkter som vi säljer. Avdelningen är uppdelad i tre delar där det finns en reparationsavdelning, flakväxlaravdelning och en avdelning med mer standardvagnar såsom exempelvis grönfoder, balvagnar och hackvagnar.
Du kommer både att få jobba i lag om två samt självständigt på vissa projekt. Du rapporterar dagligen till vår leveransansvarig för avdelningen samt följer dina jobb vårat affärssystem Jeeves.
Som person ska du vara praktiskt lagd, ha god förmåga att samarbeta, vara ansvarstagande och noggrann samt kunna arbeta en hel del självständigt.
Utbildad eller längre erfarenhet som fordonsmontör
Kunskap inom el och hydraulik
B-körkort
Erfarenhet inom ritningsläsning
Merit om du har erfarenhet inom lantbrukssegmentetArbetstid och varaktighet
Arbetstiden är förlagd till dagtid 07:00-16:00.
Tjänsten kommer att inledas med en visstidsanställning på 6 månader som därefter är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning.
Kollektivavtal finns självklart hos oss på Metsjö.
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Urval kommer att göras löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Ansökan: Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Ansökan med cv och personligt brev mailas till: jobb@metsjo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
