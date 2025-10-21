Montör

Tylena Mekaniska Verkstad AB / Montörsjobb / Burlöv
2025-10-21


Tylena är ett familjeföretag som växer och tar sig an nya utmaningar i nuläget är vi 17st och har behov av en montör. För att lyckas hos oss behöver du ha följande egenskaper:
Noggrann/ effektiv
Hög koncentrationsförmåga och tålamod
ordningsam
Lättlärd
Samarbetsförmåga
Positiv

Vi ser gärna att du är intresserad av hela kedjan och lätt för att följa arbetsinstruktioner samt rutiner och processer.
Vi söker dig som är:
18 år
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska
Utdrag från belastningsregister

Bra att ha:
Erfarenhet inom montering
Truckkort

Publiceringsdatum
2025-10-21

Körkortskrav
Har du frågor eller är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta jeanette@tylena.se
Bifoga CV samt personligt brev

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jeanette@tylena.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tylena Mekaniska Verkstad AB (org.nr 556170-8222)
Testvägen 8 (visa karta)
232 37  ARLÖV

Jobbnummer
9567588

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tylena Mekaniska Verkstad AB: