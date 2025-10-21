Montör
2025-10-21
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
Tylena är ett familjeföretag som växer och tar sig an nya utmaningar i nuläget är vi 17st och har behov av en montör. För att lyckas hos oss behöver du ha följande egenskaper:
Noggrann/ effektiv
Hög koncentrationsförmåga och tålamod
ordningsam
Lättlärd
Samarbetsförmåga
Positiv
Vi ser gärna att du är intresserad av hela kedjan och lätt för att följa arbetsinstruktioner samt rutiner och processer.
Vi söker dig som är:
18 år
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska
Utdrag från belastningsregister
Bra att ha:
Erfarenhet inom montering
Erfarenhet inom montering

Truckkort

Publiceringsdatum2025-10-21
Har du frågor eller är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta jeanette@tylena.se
Bifoga CV samt personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jeanette@tylena.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tylena Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556170-8222)
Testvägen 8
)
232 37 ARLÖV Jobbnummer
9567588