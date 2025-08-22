Montör
2025-08-22
Arbetsuppgifter
Som montör hos Heda Security kommer du självständigt arbeta med följande moment:
montera de vanligaste förekommande staketbyggnationerna
montera flätverksstängsel i olika höjder
montera svetsade panelstaket
montera grindar
genomföra enklare betongarbeten
Arbetet sker utomhus året runt. Du utgår från Katrineholm, men vi arbetar även med olika uppdrag i Nyköping-, Oskarshamn- och Kalmar-området och du behöver därmed vara flexibel att ta andra uppdrag med övernattning.
Vem är du?
Du har några års erfarenhet ifrån att arbeta som montör och/eller erfarenhet ifrån liknande arbetsuppgifter som ovan. Du har genomförd gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska. B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, kommunikativ, har en hög ansvarskänsla och vilja att utvecklas i det du gör. Det är viktigt att du är lyhörd för kundernas och medarbetarnas önskemål eftersom det är servicenivån och engagemanget till våra kunder och medarbetare som utgör grunden till fortsatt framgång.
Eftersom vi arbetar inom säkerhetsbranschen kommer vi att göra ett utdrag ur belastningsregistret som en del av rekryteringsprocessen.
Ansökan och kontaktuppgifter
