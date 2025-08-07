Montör - Malmö
2025-08-07
Vill du jobba som montör i en miljö med höga standarder och specifika rutiner? Är du noggrann, ordningsam och strukturerad med tidigare monteringsvana? Då hoppas vi att den här tjänsten faller dig i smaken!
Om tjänsten: Trivs du i produktionsmiljö, har ett tekniskt intresse och sinne för detaljer? Då är det förmodligen just dig vi söker. Som montör jobbar du i hjärtat av Aimpoints verksamhet och arbetet erbjuder moment som kräver precision och en mängd olika monteringsoperationer, vilket gör ditt arbete varierande och utmanande. Aimpoints verksamhet präglas av kvalitet, kontinuerlig träning och uppföljning med ambitionen att anpassa sig efter olika kunders behov vilket kräver ständig utveckling och flexibilitet. Som person måste du vara noggrann, flexibel, ansvarstagande och besitta teknisk förståelse. På plats får du kontinuerligt en god utbildning och handledning av chefer samt kollegor så att du sedan känner dig trygg i din roll.
Tjänsten är på heltid under 2-skift (FM: Måndag-Torsdag 06:00-14:20, Fredag 06:00-12:00 och EM: Måndag-Torsdag 14:20-22:40, Fredag 12:00-18:00), och uppdraget är långsiktigt med start efter sommaren.
Exempel på arbetsuppgifter:
Noggrann montering av produkter
Följa etablerade arbetsinstruktioner, regler, rutiner och processer
Uppmärksamhet på detaljer och kvalitetssäkring
Samarbeta i teamets utbildning och utveckling
Bibehålla en strukturerad och ordnad arbetsmiljö
Krav för tjänsten:
Du har fyllt 18 år
Du besitter arbetslivserfarenhet av processarbete inom industrin, samt har en god vana av rutinarbete och dokumentering
Du har ett sinne och öga för detaljer samt ett tekniskt intresse
Du är tillgänglig för skiftarbete (Förmiddag och Eftermiddag, se tider ovan)
Du har god förståelse för såväl svenska och engelska i tal och skrift
Du innehar körkort och tillgång till egen bil för att lätt kunna ta dig till din arbetsplats
Du ska kunna avstå rökning och snusning under arbetstid då arbetet sker i renrum
Meriterande för tjänsten:
Du besitter tidigare monteringsvana
Vem är du? Du är kvalitetsmedveten, noggrann, strukturerad och prestigelös i ditt arbete. Du har inte heller några problem att kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs utan du ser alltid till gruppens och företagets bästa. Du letar efter en ny utmaning och en arbetsplats där det är högt till tak, där samarbete och erfarenhetsbyte värderas högt. Du har ett sinne för detaljer, är praktiskt lagd och besitter antingen ett tekniskt intresse eller tidigare monteringsvana. Låter detta intressant? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. Tjänsterna kommer att tillsättas löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
