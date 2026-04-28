2026-04-28


Vill du bli en del av Geobear, nu söker vi en anläggningsarbetare i Stockholm!

Om tjänsten
Vill du ha ett varierande arbete där du får arbeta praktiskt, resa runt i Sverige och vara en del av ett litet, sammansvetsat team? Hos Geobear får du chansen att arbeta med innovativ teknik inom markstabilisering - där varje projekt gör verklig skillnad.
Vi söker nu en driven och fysiskt stark anläggningsarbetare som vill vara med och leverera högkvalitativa lösningar ute i fält.

Du blir anställd via oss på Montico med en 6 månaders visstidsanställning med god chans att bli övertagen av kunden efter denna tid.

Arbetet är förlagt på dagtid 07-16 alt 8-17.

Dina arbetsuppgifter
Som tekniker hos oss arbetar du i ett tvåmannateam där samarbete, ansvar och precision är avgörande. Du är med i hela processen ute på plats - från borrning till uppföljning - och ser direkt resultatet av ditt arbete.

Arbetet innebär regelbundna resor runt om i Sverige, vilket passar dig som trivs med ett rörligt och omväxlande arbetsliv.

Arbetsuppgifter
• Utföra precisionsborrning med modern, handhållen utrustning
• Mäta och följa upp resultat i realtid med hjälp av laserinstrument
• Säkerställa att maskiner och fordon är i toppskick genom daglig kontroll
• Arbeta enligt högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö
• Dokumentera ditt arbete noggrant och strukturerat

Vi söker dig som

• Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
• Har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom mark och anläggning
• Har B-körkort (C-körkort är meriterande)
• Är flexibel och redo att resa i tjänsten
• Är en lagspelare med ansvarskänsla och ett professionellt bemötande

Känner du igen dig, varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb.

Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741)
Ståthögavägen 48 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

För detta jobb krävs körkort.

Anläggningsarbetare inom markstabilisering sökes!

Anna Edholm
anna.edholm@montico.se

9880837

