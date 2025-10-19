Monterbyggare/Snickare
LM Inredning AB / Snickarjobb / Huddinge
2025-10-19
eller i hela Sverige
LM Inredning designar samt bygger mässmontrar på mässanläggningar runt om i Sverige men även ute i Europa.
Vi söker nu dig som är intresserad av att bli en del av vårt familjära team på företaget. Du ska vara beredd på ett stundom stressigt arbete med snabba beslut och finurliga problemlösningar.
Du ska vara allmänt händig och inte rädd för att testa nya saker.
Du får inte vara rädd för att det ibland blir långa arbetsdagar med mässans öppningsdag som deadline.
B-körkort är ett krav.
Flytande svenska i tal och skrift.
LM Inredning bygger mässmontrar runtom i Sverige och även en del utomlands och har produktion i Huddinge & Nässjö.
Vi är totalt ca 14 anställda varav 8 personer på kontoret och 6 personer i produktionen, men vi växer snabbt.
Till vår ateljé/snickeri i Huddinge söker vi nu ytterligare två anställda som ska vara med och förbereda och montera dessa montrar ute på mässanläggningarna.
Tjänsten innebär en del jobb med perioder av obekväma arbetstider (helger och kvällar) med övernattningar såväl i Sverige som utomlands.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. Utbildning sker av oss och löpande.
Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ateljen.huddinge@lminredning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Monterbyggare".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare LM Inredning AB
(org.nr 556514-4275), https://lminredning.se/
Åvägen 40 A (visa karta
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ulf Källman ateljen.huddinge@lminredning.se 08-7793225 Jobbnummer
9563609