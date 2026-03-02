Montage- och servicetekniker till Swedelift
Bravura Sverige AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du bosatt i Stockholmsområdet, har ett stort tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt? Som tekniker hos Swedelift installerar och servar du stol- och plattformshissar direkt hos kund. Du utgår hemifrån, arbetar självständigt och får en egen servicebil. Dina uppdrag ökar tillgänglighet och bidrar till att fler kan leva ett självständigt liv. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Swedelift AB.
Om företaget
Swedelift arbetar med hiss- och tillgänglighetslösningar för bostäder och offentliga miljöer. Företaget har lång erfarenhet av bostadsanpassningar och erbjuder allt från stoltrapphissar till plattformshissar. Swedelift har en rikstäckande organisation och ett engagerat team med bred kompetens.
Läs gärna mer om Swedelift på deras hemsida.
Arbetsuppgifter
Som Montage- och servicetekniker hos Swedelift får du ett varierat och praktiskt arbete där du bidrar till att öka tillgängligheten i människors vardag. Du arbetar främst med installation och montering av stoltrapp- och plattformshissar i privata hem, men utför även löpande service där du testar funktioner, felsöker, kontrollerar batterier och säkerhetskomponenter. Arbetet kombinerar kortare servicebesök med större montage och kan ibland vara fysiskt krävande.
Du utgår hemifrån och får dina arbetsorder direkt i mobiltelefonen, där du både planerar och rapporterar dina uppdrag. Du har en egen servicebil med nödvändiga verktyg och hämtar material från lager vid behov. Även om du arbetar självständigt finns alltid stöd att få från dina kollegor - teamet har tät kontakt via chatt och telefon och hjälper varandra när det behövs. Ditt arbetsområde är främst Stockholm med omnejd, men ibland kan längre resor och enstaka övernattningar förekomma.
Installera och montera stoltrapphissar och plattformshissar i hem och offentliga miljöer
Utföra servicebesök för att säkerställa funktion och säkerhet
Ta emot, planera och rapportera arbetsorder via mobiltelefon
Arbeta självständigt och utgå hemifrån med egen servicebil
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Stort tekniskt intresse
Arbetslivserfarenhet av installation, service eller felsökning inom teknik, bygg, fordon eller liknande är mycket meriterande
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, i tal såväl som i skrift
B-körkort
För att trivas i rollen tror vi att du är en praktiskt lagd person som gillar att lösa problem och arbeta metodiskt. Du tar ansvar för dina uppgifter och känner dig trygg i att själv planera och driva ditt arbete framåt, även när arbetsdagen varierar. Samtidigt värdesätter du samarbetet i teamet och uppskattar att kunna rådfråga och stötta kollegor när det behövs - även om mycket av arbetet sker på egen hand ute hos kund.
Eftersom du dagligen möter kunder, ofta personer som behöver bostadsanpassningar, är ett respektfullt och serviceinriktat bemötande viktigt. Du är lyhörd, trygg och har lätt för att anpassa dig efter olika människor och situationer. Arbetet innebär även vissa fysiskt krävande moment, så du bör trivas med att ta dig an praktiska arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256819-1861489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9770197