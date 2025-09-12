Montage & svets

Coldinox AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2025-09-12


Om oss
Coldinox är ett företag specialiserat på tillverkning av rostfria produkter och kundanpassade lösningar för Hotell & restaurangs bransch miljöer .vi växer och söker nu nya medarbetare till vårt team!

OM Tjänsten
Vi söker en Medarbetare till vår verkstad som kommer arbeta med Montering enligt ritning
• Du kommer att arbeta i team med montage av rostfria skåp
• förmåga att se hur konstruktion Fungerar som helhet för att lyckas i Rollen
• viktig att du förstå hur alla delar samverkar för att skapa en färdig Produkt
• Delvis TIG-svetsning av rostfria detaljer
• Kan läsa och Förstå Ritning
• Är noggrant i detaljer
• självgående och har känsla för kvalitet

Vi erbjuder!
• Heltidstjänst med möjlighet till fast anställning
• Trevlig Arbetsmiljö i ett växande Företag
• Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
• Lönetyp: Fast månads-vis Enligt kollektiv avtal


2025-09-12

• Ansökan skickas till info@coldinox.com Alla ansökningar hanteras dagligen. Vi förstår att alla inte har ett färdigt CV,
Välkommen med din ansökan

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@coldinox.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "svets & montage".

Detta är ett heltidsjobb.

Coldinox AB (org.nr 556563-8714)
Stålverksgatan 10 (visa karta)
417 07  GÖTEBORG

9507104

