Monitor ERP arena Restaurangpersonal
Brynäs Arena AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2025-08-09
Via denna annons söker vi följande:
Servitör/Servitris
Bartender
(Detta är endast extraarbete,fast tjänst finns ej att söka)
Vid eventuell intervju diskuterar vi på plats bl.a lämpligt arbetsområde baserat på cv,arbetslivserfarenhet samt intresse.Ange gärna i ditt mail vad du är intresserad av.
Monitor ERP Arena är idag Brynäs hemmaplan, men så mycket mer än bara en hockeyarena.
Monitor ERP Arena är regionens mötesplats.
Här arrangeras det förutom ishockey även ett antal konsertevenemang.
I Monitor ERP Arena finns även möjlighet och utrymmen för konferenser, utställningar och mässor.
Huvudsakligen är arenans matsal öppen för lunch mån-fred.Samt kvällstid på Brynäs if hemmamatcher.
I samband med våra matcher och evenemang i arenan har vi ofta behov av extrapersonal i restaurang och övriga serveringar.
Vi erbjuder en rolig och fartfylld miljö att arbeta i och söker dig som vill leverera god service med ett leende på läpparna och har gästupplevelsen i fokus. Söker du som restaurang- och logepersonal ser vi gärna att du har serveringsvana.
Lunch arbetstid ca 11:15 - 15:15
Middag arbetstid ca 16:30 - 23:00
Hockey säsongen startar för oss i slutet av september. (intervjuer sker fortlöpande)
I grundserien har vi 26 hemmamatcher + eventuellt slutspel.
Skicka in din intresseanmälan till Markus.wickstrom@brynas.se
och bifoga ditt CV,personligt brev och bild så hör vi av oss när det uppstår behov.
Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Du som söker denna tjänst trivs att arbeta i ett högt tempo och inte är rädd för att ta i där det behövs.
Du har ett eget driv och spring i benen och tar mer ansvar än vad som krävs.
Vi söker dig som är positiv, strukturerad och älskar att arbeta med människor.
Du vet hur man på bästa sätt gör ett gott intryck och gör ditt yttersta för att gästerna ska bli nöjda.
Som person ser vi att du är fylld med energi och entusiasm.
Du kommer att arbeta med olika kundgrupper och ålderssegment, privatgäster och företagskunder.
Är du en glad person som älskar att träffa människor är det verkligen dig vi söker.
Du har ett leende som smittar och ett intresse för att ge våra gäster bästa möjliga service.
Du har lätt att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer.
Du har en positiv inställning till gäster och kolleger.
Är du redan utbildad och/eller har erfarenhet inom yrket ser vi det som en bonus.
Så, är du redo för ett glatt äventyr med ett leende på läpparna?
Vi är redo för dig!
Är du redo för oss?!
Hos oss arbetar man både dagtid och kväll.
Antingen med våran lunchbuffè, middagsbuffè ,a'la carte servering,logeservice eller i baren.
Ta emot beställningar och ansvara för servering av mat och dryck.
Avdukning och bordsuppdukning.
Påfyllning samt lättare rengöring i restaurangen.
Aktivt bidra till att skapa och upprätthålla ett välfungerande samarbete och en god ton kollegor emellan.
OBS! Vi tar emot väldigt många ansökningar och svarar i bästa mån vi kan. Är du intressant för oss blir du kontaktad inom en 4v period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: Markus.wickstrom@brynas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangpersonal". Arbetsgivare Brynäs Arena AB
(org.nr 556620-3609), https://www.brynas.se/p/
Gavlehovsvägen 13 (visa karta
)
806 33 GÄVLE Jobbnummer
9451397