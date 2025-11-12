Mögelbekämpare
2025-11-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Timanställd med 50% annan sysselsättning
Söker du ett extrajobb vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning, och vill skaffa dig bred erfarenhet inom praktiska uppdrag? Då är det dig vi söker!
Vi på Randstad söker nu engagerade och flexibla talanger som vill arbeta som timanställda (vid behov/on-demand) i olika praktiska roller hos våra varierande kundföretag. Perfekt för dig som vill ha variation och bygga CV!
Vad innebär rollen?
Du kommer att ingå i vår bemanningspool och utföra praktiska och serviceinriktade uppdrag inom olika branscher - perfekt som ett extra tillskott till kassan! Uppdragen kan variera stort, från lagerarbete, produktion och service samt fastighetsskötsel. Det gemensamma är att det handlar om praktiskt arbete där din insats gör stor skillnad.
Du får chansen att:
Dryga ut kassan och få ett flexibelt extrajobb.
Få inblick i en mängd olika företag och branscher.
Utveckla din flexibilitet och skaffa värdefull arbetslivserfarenhet.
Ansvarsområden
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Felix Westerberg på felix.westerberg@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Hoppas vi ses på intervju!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Det här är en roll där din personlighet och ditt engagemang är nyckeln till framgång. Vi letar efter dig som:
Är en naturlig Ambassadör: Du ser dig själv som Randstads ansikte utåt och representerar oss professionellt vid varje uppdrag.
Är Driven och Engagerad: Du tar egna initiativ, är motiverad att lära dig nya uppgifter och är inte rädd för att hugga i.
Är Flexibel och Anpassningsbar: Du trivs med att snabbt sätta dig in i nya miljöer, arbetsuppgifter och samarbeta med nya kollegor.
Är pålitlig och ansvarstagande: Du håller tider och levererar alltid arbete av hög kvalitet.
Krav för anställning:
Eftersom tjänsten innebär ett varierande antal timmar per månad, är det viktigt att du har en stabil grundsysselsättning:
Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, annat deltidsjobb eller eget företag). Detta är ett krav eftersom vi söker dig som vill arbeta extra vid sidan av.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
