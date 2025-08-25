Modersmålslärare/studiehandledare i tyska
2025-08-25
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Enheten för flerspråkigt lärande utgår från Östlyckeskolan som är en centralt placerad 7-9 skola. På enheten arbetar cirka 35 modersmålslärare och studiehandledare. Enheten leds av enhetschef som har stöd av administratör.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Oavsett ålder är ett rikt och varierat språk betydelsefullt för att kunna förstå och delta i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Nu söker vi dig som vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i tyska som trivs med människor och pedagogik.
I rollen som modersmålslärare ingår att planera och genomföra undervisning i modersmålet tyska utifrån kursplanen för modersmål samt bedömning. I tjänsten ingår undervisning, samverkan med vårdnadshavare, kollegor och andra pedagoger och gemensam fortbildning. I tjänsten ingår även studiehandledning. För elever med annat modersmål och svaga kunskaper i svenska ska skolorna planera och genomföra
en undervisning som ger dem förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen parallellt som de lär sig det svenska språket. Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa elever förutsättningar att följa undervisningen. I uppdraget ingår att planera, genomföra studiehandledning i samverkan med elevernas ämneslärare.
Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utveckla undervisningens kvalitét samt stärka elevers lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig med goda språkkunskaper i tyska och svenska, både skriftligt och muntligt, vilket är en förutsättning för tjänsten. Vi ser att du har erfarenhet av undervisning i grundskolan eller motsvarande. Erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskola är meriterande. Lärarlegitimation i ämnet modersmål är önskvärt. Vidare är det meriterande med B-körkort då tjänsten kan innebära resor mellan skolor inom kommunen.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att anpassa din undervisning så att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänstens omfattning är 25%.
