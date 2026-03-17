Modersmålslärare i teckenspråk
2026-03-17
Nu söker vi en modersmålslärare i teckenspråk till skolorna i Karlstads kommun!

Publiceringsdatum: 2026-03-17
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Genom språket utvecklar människor sin identitet, utrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
Tjänsten är placerad på modersmålsenheten som organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning i cirka 30 språk inom grundskolan och gymnasieskolan i Karlstads kommun. I modersmålslärarens uppdrag ingår att vara en brygga mellan modersmålet och det svenska språket samt hjälpa och stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. På enheten arbetar cirka 45 lärare.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i teckenspråk ansvarar du för modersmålsundervisningen i teckenspråk samt för undervisning i teckenspråk som språkval på kommunens skolor. I uppdraget ingår att självständigt planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du använder kommunens digitala verktyg både för elevernas lärande och för planering, bedömning och dokumentation.
Arbetet innefattar att anpassa undervisningen efter elevernas språkliga nivå, behov och förutsättningar. Du arbetar språkutvecklande och skapar en trygg, inkluderande lärmiljö där elevernas teckenspråksidentitet stärks. I rollen ingår även att främja elevernas tvåspråkighet och att samverka med vårdnadshavare vid behov.
Du har ett nära samarbete med övrig personal på skolorna, exempelvis klasslärare, specialpedagoger och elevhälsoteam, för att bidra till elevernas kunskapsutveckling och välmående. Undervisningen kan förläggas på flera skolor i Karlstad eller ges via fjärrundervisning, vilket innebär att du planerar din arbetsdag utifrån varierande undervisningsmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare, alternativt har en annan pedagogisk examen, och som har god kännedom om den svenska skolans styrdokument. Du har teckenspråk som modersmål eller mycket goda kunskaper i teckenspråk, samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har ytterligare utbildning inom språk eller erfarenhet av liknande undervisningsuppdrag.
Du har en god förmåga att samarbeta och värdesätter att bygga trygga och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Med ett genuint intresse för elevernas lärande utvecklar du kontinuerligt din undervisning för att skapa goda förutsättningar för alla elevers språkutveckling och kunskapsutveckling. Du är flexibel, lyhörd och arbetar strukturerat för att möta elevernas individuella behov.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Mångfald och integration, Modermålsenheten Kontakt
Camilla Marble 054-5405113 Jobbnummer
9802112