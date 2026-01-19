Modersmålslärare
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-01-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu en modersmålslärare i bulgariska, estniska, isländska, maban, makedonska, mongoliska och slovakiska. Uppdragen innebär arbete med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolor på olika skolor i Linköpings kommun.
Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne med en egen kursplan. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om modersmålet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk, få kunskaper om modersmålets uppbyggnad och modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Undervisningen ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och att deras självkänsla stärks. Som modersmålslärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och bedömning av kunskaper utifrån kursplan och betygskriterier. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen och i dokumentationen kring elevens kunskapsutveckling. Från årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet modersmål.
Din arbetsplats
Flerspråkighetsverksamheten tillhör Verksamhetsområde special och stödverksamhet och har ett kommunövergripande ansvar för modersmålsundervisning samt studiehandledning i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Vi har tillsammans med skolorna uppdraget att ge elever möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, mångkulturella identitet och kompetens och öka sin måluppfyllelse.
Vi är organiserade i arbetslag, lärgrupper och språkgrupper. Där kan vi tillsammans utveckla verksamheten, byta erfarenheter och stödja nya medarbetare.
Du som söker
Du som söker tjänsten har behörighet i modersmål enligt Skolverkets definition, lärarexamen och om den pedagogiska utbildningen är utländsk ska den vara validerad av högskoleverket. Det är även meriterande om du som söker har 30 hp i modersmålet. Du ska även ha dokumenterat goda kunskaper i tal och skrift gällande det specifika modersmålet.
Du som söker tjänsten ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska språket motsvarande SVA B, då arbetet innebär att kunna sätta sig in i styrdokument, ta del av planeringar, dokumentation och undervisningsmaterial på svenska. Samarbete och kommunikation med lärare på skolorna sker på svenska. Du ska ha erfarenhet av undervisning i svensk skola och ha förtrogenhet med läroplanens mål och värdegrund. Du ska ha vana och kunskap att dokumentera och utvärdera ditt arbete och kunna använda olika digitala verktyg. Behörighet i fler av skolans ämnen är meriterande.
Då denna tjänst innebär att arbeta i olika sammanhang krävs att du har god samarbetsförmåga och har god förmåga att skapa kontakter. Du har en personlig mognad och tar ansvar för dina uppgifter och är tillmötesgående i ditt bemötande. Du har god förmåga att arbeta systematiskt, planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vidare har du förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan behålla lugnet i stressade situationer. Att anpassa sättet du förmedlar ditt budskap till mottagaren är självklart för dig och du strävar efter att vara en kunskapsresurs för andra. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får elever att växa. Du kan bygga goda relationer till såväl elever och vårdnadshavare som kollegor.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Vid överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad t.o.m. 260618
Sysselsättningsgrad: 5-30%
Antal lediga befattningar: 7
Ref. nr: 16556
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se 013-20 87 39 Jobbnummer
9692376