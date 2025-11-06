Mobilitetsarkitekt
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren mobilitetsarkitekt som ska ansvara för att utveckla och förvalta processer, krav och rutiner kopplade till mobila applikationer. Rollen innebär ett helhetsansvar för administration, kvalitetssäkring och vidareutveckling av ramverk och riktlinjer för apphantering inom organisationen.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Hantera och administrera appar i publika distributionsplattformar.
Underhålla certifikat, provisioneringsfiler och åtkomsträttigheter.
Bidra till framtagning och vidareutveckling av ramverk, rutiner och riktlinjer.
Säkerställa god samverkan mellan teknikteam, beställare och verksamhet.
Stödja utvecklingsteam i frågor rörande publicering och uppdatering av appar.Kvalifikationer
Mycket god kunskap om Apple App Store Connect och Apple Developer Portal.
Mycket god kunskap om Google Play Console och Managed Google Play.
Erfarenhet av administration av mobila applikationer i produktionsmiljö.
Förmåga att tydligt kommunicera tekniska frågor med både verksamhet och beställare.
Meriterande
Erfarenhet av MDM-lösningar (Mobile Device Management).
Erfarenhet av CI/CD-flöden för mobila applikationer.
Tidigare arbete i större organisationer eller offentliga miljöer.
Start: 2025-12-01
Längd: 24 månader (möjlighet till förlängning)
Plats: Göteborg (50%, hybrid eller enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
